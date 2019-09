Nyhende

Sagastad Drift AS har søkt om tilskot til prosjektet «utvikling av audioguide Sagastad», men fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å seie nei. Fylkesdirektøren meiner mellom anna at søknaden er mangelfull, og finn ikkje at ein kan løyve frå potten regionale utviklingsmidlar 2019.