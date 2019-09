– Flyttinga har gått bra

Nyhende

Det sa Lars-Svein Drabløs (Frp), leiar i Helse- og sosialutvalet i Eid kommune, då utvalet vart orientert om flyttinga av bebuarar frå Eldretunet til den gamle sjukeheimen.

Orienteringssak

På dei fleste utvalsmøte er det alltid ei eller fleire orienteringssaker. Ei av orienteringssakene administrasjonen hadde til Helse- og sosialutvalet sist tysdag, var situasjonen i samband med at eldre måtte flytte frå Fossebakken Bufellesskap (Eldretunet) til den gamle sjukeheimen, på grunn av ombygging av Fossebakken. Dette er ei sak som tidlegare har fått brei omtale i Fjordabladet – på godt og vondt.

Planlagt over tid

–Flyttinga har vore planlagt over tid. Det har vore mange utsettingar. Vi har hatt dialog med brukarane om fasilitetane dei skulle flytte til. Flyttinga gjekk greitt. Bebuarar og pårørande var med på flyttedagen, sa Sonja Edvardsen, avdelingsleiar ved Fossebakken Bufellesskap.

–Eg har full forståing for at det kan vere utfordrande å flytte ut av dei vande omgjevnadane og til noko nytt. Det eg kan seie er at vi har tilrettelagt areal på sjukeheimen, at vi har hatt fokus på å samle bebuarane. Eg opplever no at dei trivst i nye omgjevnadar, sa Sonja Edvardsen og viste til at bebuarane har det same personalet og at ein brukt god tid på å kome i gjenge.

Ta folk på alvor

Sylvia Hammersvik meinte at forholdet mellom verkelegdom og eit intervju Fjordabladet der ein pårørande som kritisk både til dialogen og kva dei flytta til, vår som to ulike planetar.

–Eg har berre fått gode tilbakemeldingar, sa Hammersvik.

– Det er greitt at ting kjem fram, sa Anne Tove Thorsnes som understreka at folk skryt av pleiarane som gjer ein kjempegod jobb.