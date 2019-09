Helse- og sosialutvalet takka for godt samarbeid

Nyhende

–Det har vore fire tøffe år, spesielt dei to siste åra i denne valbolken har vore krevjande. Personleg er eg veldig fornøgd med at eg har fått vere utvalsleiar under deg Kari, sa Lars-Svein Drabløs (Frp), som har vore leiar i Helse- og sosialutvalet dei siste fire åra.