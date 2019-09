Tilskot til bygdebok for Eid

Nyhende

Onsdag skal oppvekst- og kulturutvalet handsame søknaden frå Eid Sogelag. Dei har søkt om 700.000 kroner.

I saksutgreiinga skriv rådmannen at ein ser at sogelaget ved bygdeboknemnda legg ned ein stor dugnadsinnsats for bygda.

Sogelaget har søkt om å få dekke kostnaden som må til for å realisere første bind. Dette er kostnader for arbeid som ikkje kan gjennomførast på dugnad. Ei bygdebok er til felles nytte for samfunnet Eid, og

rådmannen ser det derfor rett å tilrå at ein gir eit tilskot som gjer at det er mogleg å realisere planane vidare. Rådmannen tilrår ikkje at Eid kommune skal stå som utgjevar, sjølv om dette ville resultert i at ein

kan få tilbake kostnadene med meirverdiavgift om kommunen er utgjevar.

– Vi blir no Stad kommune frå nyttår av. I noverande Selje kommune har Jan Petter Hoddevik etablert ei digital bygdebok. Det vil nok vere nyttig med eit samarbeid og ei organisering av arbeidet der ein ser på korleis få til ei samordning av ei bygdebok som omfattar alle bygdene i den nye kommunen, heiter det frå rådmannen.

Rådmannen tilrår at det vert nytt 400.000 kroner av disposisjonsfondet til Eid kommune.