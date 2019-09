Første året har vore ein suksess

Nyhende

Etter fleire år med arbeid for å realisere Nordfjordeid som cruisedestinasjon, kom det første cruiseskipet til kai ved seawalken 21. mai i år. Det var AIDAperla som var første cruiseskip til bygda og skipet kom til strålande sol, stort oppmøte på kaia, kanonskot og saluttar, musikk og mykje liv i gatene rundt om i sentrum. Sidan mai har også cruiseskipa Zenith, AIDAprima, Norwegian Spirit og Albatros lagt til kai på Nordfjordeid gjennom sommaren. No er det snart slutt, og onsdag vert cruisesesongen 2019 på Nordfjordeid avslutta med det same skipet som kom i mai, AIDAperla. Dette skipet er det største som har vore i bygda i sommar og har plass til heile 4350 passasjerar. Denne gong kjem skipet frå Ålesund.