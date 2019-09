Bevaring og utvikling av Vestkapp

Nyhende

I samband med ny utvikling på Vestkapp og tidlegare vedtak om opprusting av vegen til Vestkapp har det kome opp ein del problemstillingar knytt til framtidig arealbruk og korleis Vestkapp skal utvikle seg vidare som reisemål og frilufts-/landbruksområde. Grunneigarar i sameiget på Kjerringa har også etterspurt ei oppfølging av kommunestyrevedtaket frå 2004: «Før arbeidet vert sett i gang må det ryddast opp i forholdet mellom Selje kommune og grunneigarane». Rådmannen meiner det er behov for ein samla strategisk plan for området, med ei brei involvering av grunneigarar og andre interessentar, for å legge til rette for ei føreseieleg og berekraftig utvikling av Kjerringa.