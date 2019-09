Nyhende

Politiet meldte at naudetatane er på veg, etter at ein fekk melding om brann rett over klokka 14.00 søndag.

- Brannen vart slått ned med eit brannslukkingsapparat av folk på staden. Den er under kontroll, fortel Kolbjørn Øvrebotten ved Alarmsentralen til NRK Sogn og Fjordane.

Ein frykta at brannen kunne ha spreidd seg til fleire naust i nærleiken, men lokale folk fekk rimeleg kontroll på situasjonen. Naudetatane var likevel på veg for å sjå til alt er slik det skal vere.