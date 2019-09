Fjordabladet einaste med auke

Nyhende

Fjordabladet hadde ein auke på +4 i netto opplag samanlikna med i vår. Alle dei andre avisene i fylket går derimot tilbake. Størst tilbakegang har Fjordenes Tidende med minus 144. Sogn Avis gjekk tilbake med -135, Firda Tidend -77, Firdaposten -65, Ytre Sogn Avis -45, Fjordingen -32 og Firda -1.

Opplagstala for 1. halvår 2019 er ein «løyperapport» og viser at lokalavisene framleis står sterkt i by og land.

– Det er godt å sjå at lokalavisene sitt opplag er nokså stabilt, kommenterer generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Fjordabladet er i medvind. Også i vår var det vi som hadde største auke med 118, sett i forhold til siste halvår.