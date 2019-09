Ferske maratonløparar frå Eid

Nyhende

– Vi er godt fornøgde med prestasjonen. Oppladinga var ikkje av dei beste med litt for mykje pizza etter trening. Det må bli ei forbetring til neste år, smiler Henrik. Han har sprunge maraton på 42 km ein gong før. No hadde han som mål å kome under 4 timar, og kom inn på tida 3.56.52. Førstereisgut Andreas sprang inn på 4.07.01.