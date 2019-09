Vegvesenet føreslår nedsett fart i Kviane

Nyhende

Innbyggjarane i Kviane har i mange år argumentert for nedsett fartsgrense.

I januar 2019 vedtok vegvesenet å redusere fartsgrense på fv. 5745 (tidlegare fv. 663) gjennom gardstunet på Bjørlo frå 80 til 50 km/t, eit vedtak bde Eid kommune og politiet støtta. Vedtaket avart effektuert i april 2019, og har hatt god effekt.

I juli ssendre ordførar Alfred Bjørlo brev til vegvesenet med bøn om å gjere ei tilsvarande vurdering av å redusere fartsgrensa også gjennom Kviane på same fylkesveg.

Konkludert

No har vegvesenet konkludert.

– Ut frå vurderinga legg vi fram forslag om å innføre fartsgrense 60 km/t, skriv dei til Eid kommune. Dei viser til at Kviane har fleire hus og avkøyrsler på begge sider av vegen. Husa ligg på rekke først på ei side av vegen, og å på rekke på andre sida. Busetnaden er i utgangspunktet relativt konsentrert langs fv. 5745, men ligg like i ein såpass avstand at dei ikkje opplevast som tettbygd. Vi har difor sett bort fartsgrensa 50 km/t og lågare, frå kriteria ikkje vert stetta for så låge fartsgrenser i dette området.

Føreslår

– Fartsgrense 60 km/t nyttast i hovudsak på vegar med mange avkøyrslar, mykje gang- og sykkelaktivitet langs vegen og randsbusetnad. Slik vi ser det er dette tilfelle i Kviane, og vil difor føreslå å etablere fartsgrense 60 km/t forbi sjølve busetnaden her, skriv vegvesenet.