Trakka sine barnesko på Nordfjordeid

–Eg hugsar godt det året på Nordfjordeid. Vi budde eitt år i Eid fordi mor mi hadde eit vikariat som lærar på Hjelle skule. Eg spelte både fotball med gul drakt, og fiolin med Gunnhild Sindre som lærar, seier Beate Lech frå Volda som i morgon er klar for femte runde i Stjernekamp, artistkonkurransen på NRK 1.

På Nordfjordeid budde ho skuleåret 1982/83, i eit husvære på Mehl. Og har ganske mange minner frå dette året.

–Læraren som eg hadde på Nordfjordeid skule var Johanna Humborstad. Eg har ikkje kontakt med nokon av medelevane frå den tida i dag. Men av og til dukkar dei opp på facebook, og det er veldig kjekt, seier Beate som synest det er både veldig kjekt og veldig spennande å vere med på Stjernekamp.

–Det som er kjekt er å få prøve seg på så mange ulike sjangrar, og møte mange andre som også driv med musikk. Det veldig spennande er når dommen fell kvar laurdag kveld, og nokon av deltakarane må ut av konkurransen, seier Beate som sjølv blei mellom dei tre med færrast stemmer under country førre helg. Men ho klarte likevel å bli med vidare, og har no øvd intenst for hip-hop.

–Hip-hop er mykje dans, og eg elskar å danse, seier ho som også har dansa ballett, i tillegg til å spele fiolin, piano, sunge i kor og spelt bass.

–Eg var nok eit slikt barn som fekk prøve veldig mykje. Ikkje mint innan song og musikk. Dette var vel naturleg fordi både mor og far var opptekne av musikk. Far min kom frå Polen til Norge som jazzfiolinist. Han har også vore rektor i musikkskulen i Årdal, der eg blei født. Seinare flytta vi til Midsund, der han har vore i sentrum for utviklinga av jazzmusikkmiljøet. Då foreldra mine blei skilt, flytta eg med mor mi til Volda. Det var i Volda eg hadde mesteparten av barndommen og ungdomstida, seier ho som i dag er profesjonell jazzmusiker med heile verda som arbeidsplass.

Mest kjend i utlandet

Til dagleg turnérer Beate med musikken sin i land som Tyskland, Frankrike, Spania, Canada, Japan og Indonesia. Der ho held konsertar med eit publikum frå hundre til 6.000. Det er berre verdsdelane Afrika og Australia ho ikkje har gjesta enno.

–Eg har mange reisedagar i året, og er nok meir kjend i utlandet enn her heime. Men no etter nokre veker i Stjernekamp merkar eg at fleire her i landet også blir meir interessert i min musikk, seier Beate som reiste frå Volda til Oslo allereie som nittenåring.

–Gymnas gjekk eg i Volda. Eg søkte også på musikklinja på Firda gymnas på Sandane, men kom ikkje inn fordi eg budde i nabofylket. I Oslo gjekk eg på musikkhøgskule, rytmisk jazzlinje, seier Beate som gjerne ikkje vil plassere musikken sin i jazz-båsen.

–Det eg syng er ei blanding av soul,pop og funk. Nokon tradisjonell jazzmusikk er det ikkje. Dei som kjem på konsertane mine er ikkje berre ihuga jazztilhengarar, seier ho som blei kjend gjennom etablering av sitt eige orkester, Beady Belle, i Oslo i 1999. Dette orkesteret blei oppløyst i 2015, og Beate gjekk vidare solo med artistnamnet Mrs. Beady Belle.

Det gjenstår no seks program i Stjernekamp denne hausten. Av gjenståande sjangrar er mellom anna opera, hardrock og musikal.

–Eg vil gjerne vere med vidare. Ikkje minst fordi eg svært gjerne vil synge musikal, seier Beate som også gjerne tek ein tur for å synge i Operahuset Nordfjord.

–Eg har faktisk prøvd på å få opptre i Operashuset. No håpar eg på at det kan bli.

Beate Slettevoll Lech

Beate Slettevoll Lech er fødd i 1974 i Øvre Årdal. Norsk jazzvokalist som starta, og har vore leiar for, det kjende orkesteret Beady Belle. Beate vaks opp i Volda, og er dotter av den polske jazzfiolinisten Zdzislaw Lech. Mora Ingrid Slettevold, var i mange år med i Det norske kammerkor og Skruk. Beate konkurrerte i unge år mellom anna i Talent 89, samt i Talentiaden under Dan Børge Akerø. Tok utdanning ved Norges musikkhøgskule i Oslo, og opptredde mykje med Sandvika storband, ei oppsetjing av Glenn Miller i 1992/93. Lech har vore ein del av Folk & Røvere og insertcoin, vore frontfigur i jazzensemblet Metropolitan. Ho har også vore med på utgjevingar med Bugge Wesseltoft og Brazz Bros frå nabobygda til heimplassen Volda. Ho har også, gjennom sitt orkester, hatt samarbeid med den verdskjende Jamie Cullum på klaver.

