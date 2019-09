No kjem varmen att

Nyhende

Den siste tida har det vore både kaldt, mykje nedbør og ein god del med vind. Det har også kome snø på fjelltoppane, og fylket har vore igjennom den første hauststormen.

No er det heldigvis venta betre vêr, og ifølgje Yr ser det ut til at dei neste dagane vert solrike og temperaturar på opp mot 20 grader. Den finaste dagen i helga ser ut til å bli søndag ifølgje Yr. Då ligg det ann til å bli rundt 17 grader og sol. Også måndag ser det ut til å bli fint med store moglegheiter for sol og 20 grader.

Frå tysdag av vil temperaturane ligge rundt 17 grader, før det ser ut til å bli litt lågare temperaturar frå fredag av. Likevel ser det ut til at temperaturane ikkje vil krype under 10 grader på dagtid, og vil halde seg rundt 15 grader.