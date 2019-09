Opnar ortopedisk poliklinikk

Vi ønskjer at pasientane skal sleppe å reise så langt og at dei skal få tilbod ved næraste sjukehus.

Nyhende

I desember 2011 vart den kirurgiske aktiviteten lagt ned ved Nordfjord sjukehus. Frustrasjonen var stor både hos tilsette og lokalbefolkninga i Nordfjord.

– Ein har heile tida hatt skadepoliklinikk ved Nordfjord sjukehus. No utvidar vi til planlagt ortopedisk poliklinikk, fortel ei svært fornøgd Kari Anne Indrebø, avdelingssjef på ortopedi.

Kjem tilbake

Kristian Sørland Humborstad var tidlegare overlege ved Nordfjord sjukehus. No kjem han tilbake som ortoped i Helse Førde, og vil vere med å styrke ortopeditilbodet.

– Vi har hatt kontakt med han heile tida, og er kjempeglade for å få han tilbake, seier Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef i Helse Førde.

– Eg er veldig klar til å jobbe i heimfylket, seier Humborstad. Han begynner allereie 1. oktober.

Skulder, hand og kne

– Han kjem til å jobbe med skulderpasientar, hand og kne, og kjem til å jobbe mest på sjukehuset i Førde, men kjem til å vere her på Nordfjordeid alt etter behov. Vi får sjå kor mange pasientar som treng hjelp her ved poliklinikken ved Nordfjord sjukehus, og så tilpassar vi aktiviteten deretter, seier Indrebø.

Kristian Humborstad får hovudarbeidsplass ved Førde sentralsjukehus, men skal ha faste polikliniske dagar ved Nordfjord sjukehus.

– Her planlegg vi også å ha tverrfagleg poliklinikk med fysioterapeut og gjerne saman med fastlege eller andre som handsamar desse pasientane i primærhelsetenesta, fortel Humborstad.

Han kjem også til å vere aktiv i opplæringa av neste ortopedgenerasjon.

– Vi skal byggje opp ein solid skulderseksjon i Helse Førde, seier han.

Kjempeglade

– Vi er kjempeglad at han bur på Eid. Men dei andre legane er også aktuelle å ha ved poliklinikkane, fortel Indrebø.

– Kristian har vore ved Haraldsplass, som er av dei sjukehusa som er store innan skopiar og skulder. Haraldsplass har hatt mange pasientar også frå Sogn og Fjordane. Desse slepp no å reise til Bergen. På grunn av mangel på legar, så har vi ikkje fått det til å etablere poliklinikk på Eid før. No får vi det til. Kristian er kjent for å vere ein veldig dyktig kirurg, og det er godt å få han inn i avdelinga, fastslår Indrebø.

Kortare reisetid

Målet er at pasientar skal sleppe og reise langt for å få hjelp.

– Vi ønskjer at pasientane skal sleppe å reise så langt og at dei skal få tilbod ved næraste sjukehus. Nordfjordingane skal sleppe å ta fri frå jobb ein heil dag for å bli undersøkt i Lærdal eller Førde, seier ho.

No har sjukehuset ei rekkje poliklinikkar, og Indrebø påpeikar at ein utvidar tilbodet ytterlegare. I tillegg har ortopedisk avdeling ca. 30 dagar med dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Kristian er ein av dei aktuelle operatørane på desse dagane.

– Vi har hatt behov for faste overlegar. Kristian kjenner befolkninga i Sogn og Fjordane, og vi trur at vi med han vil stoppe lekkasjen ut av fylket når vi no får utvida ortopeditilbodet her. Dei som soknar til dette sjukehuset er naturleg at dei får bruke det, påpeikar ho.

– Vi reknar med at befolkninga vert glade for dette utvida tilbodet, også fordi dei slepp å ta seg fri ein heil dag for å få utført ei undersøking. Det vert difor samfunnsøkonomisk å utvide tilbodet her, seier Indrebø.