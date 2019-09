Siste: Vegen opnar i Olden og evakuerte kan flytte heim

Nyhende

SISTE: I samband med flaumen i Olden har geolog og politi vore på synfaring på staden no i morgontimane. Det er vurdert av geolog at vegen kan opnast igjen, og at dei evakuerte kan returnere heim, opplyser Steinar Hausvik i politiet.

25 personar måtte i natt evakuerast i Olden, då to elvar var i ferd med å flaume over. Sivilforsvaret i Eid og Vågsøy blei kalla ut for å bistå.

Dramatisk natt

Det var søndag kveld rundt klokka 21.15 at politiet fekk melding frå fleire innbyggjarar i Olden om at elvane som renn ned frå fjellet på vestsida av Olden sentrum var i ferd med å flaume over.

- Vasstanden var aukade, og ein del innbyggarar begynte å evakuere seg sjølv då vassmassene kom over vegar og mot hus og andre bygningar, opplyser Stein Rune Øyjordsbakken Halleraker i politiet.

Politiet varsla umiddelbart dei andre naudetatane og Hovudredningssentralen. Det vart då bestemt å sette i gang med ein redningsaksjon. 25 personar er registrert evakuert. Samtlege er innkvartert på hotell eller hos venner/familie. Politiet oppfordrar framleis dei som har evakuert seg sjølv om å ta kontakt med politiet for registrering dersom dei ikkje allereie har gjort dette.

Det vart sendt mannskap frå politiet, brannvesen og helsevesen til Olden. I tillegg blei frivillige mannskap frå Røde Kors kalla ut. Dei er framleis i beredskap like ved. Også sivilforsvaret frå Eid og Vågsøy blei sendt til Olden i natt. Mannskap frå Sivilforsvaret og Statens vegvesen er framleis på staden og bistår med avsperring av det evakuerte området.

Området vil vere sperra av inntil ein geolog har vurdert situasjonen. Fylkesveg 60 mellom Raaneset og bru i Olden sentrum inngår i denne sperringa. Det er planlagt vurdering av geolog i ni-tida måndag morgon. Då blir det vurdert om folk kan flytte heim.

Det er ikkje meldt om at nokon personar er skada, sakna eller isolert.