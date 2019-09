14 av 26 vart flytta ned

Nyhende

På listene i dei ulike politiske partia i Stad kommune står totalt 26 personar som er 30 år eller yngre. Av desse 26 er det to som har kome inn som faste medlem i Stad kommunestyre. Dette er Stein Inge Torheim (1997) i Senterpartiet og Ingebjørg Flyum Bjørlo (2000) i Venstre. I tillegg til dette er ti representantar som er 30 år eller yngre, valt som vara i den nye kommunen. Det vil seie at 12 av 26 under 30 år er anten faste medlem eller vara.