Stor interesse i år

Nyhende

Andre helga i oktober er det klart for Norsk Kornølfestival i Hornindal. Festivalen har dei siste åra trekt både lokale, nasjonale og internasjonale ølentusiastar til bygda. I år er det ifølgje ei pressemelding fleire påmelde heimebryggarar enn nokon gong med totalt 26 så langt. Desse kjem hovudsakeleg frå Nordfjord, Sunnmøre, Sogn, Stjørdal, Telemark og Setesdal. Også ølentusiastar frå USA, Canada, Belgia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Storbritannia, Sverige og Danmark kjem for å oppleve norsk ølkultur i Hornindal. I tillegg til dette kjem det tolv kommersielle bryggeri til ølfestivalen. Det vert også ulike foredrag og demonstrasjonar av brygging under festivalen, og mellom andre professor Jochen Förster frå Carlsberg kjem for å snakke om forsking på kveik.

– Målet med festivalen er å vise fram den norske ølkulturen, som står veldig sterkt her i Hornindal. Festivalen er veldig viktig sidan dette er den einaste ølfestivalen som har verkeleg rotnorsk øl i stor skala. Det er det som trekk ølentusiastar frå heile verda kvart år, seier den nye styreleiaren, Lars Marius Garshol, i ei pressemelding.

Vidarefører festivalen

Norsk Kornølfestival vart arrangert for første gong i 2016, og det var grunnleggar og tidlegare styreleiar William Holden som stod bak. Holden døydde i fjor haust grunna kreft, og no har altså styret bestemt å arrangere festivalen for fjerde gong.

– Styret var samde om at vi måtte fortsette festivalen utan William, i hans and. Vi trur på ein veldig bra festival i år, men det er klart at det ikkje vert det same utan William, seier styreleiar Garshol.

Nemnt i New York Times

Dei siste åra har kornølfestivalen fått merksemd både nasjonalt og internasjonalt. I januar skreiv den amerikanske avisa New York Times om 52 stadar rundt om i verda folk bør reise til i 2019, og på 35.-plass hadde avisa plassert Vestlandet. Der vart attraksjonar som Loen Skylift og Norsk kornølfestival nemnt.

– I år er interessa større enn nokon gong. Omtale i New York Times i januar har nok gjort sitt. Kornølfestivalen set faktisk bokstavleg talt Hornindal på ølkartet verda over, seier Garshol.