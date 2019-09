Handballserien er i gang

Nyhende

Trenarteamet til Haugen/Eid G14 melder om at det i yngre rekker gror godt i handballen. På gutesida har ein mellom anna eit G14 lag som starta med to store sigrar i dag. Haugen/Eid gutane slo Stryn 31-14 og Syril 31-5 denne laurdagen. Dette er 2 av 3 kvalik kampar. Med to sigrar denne laurdagen er gutta sikra plass i G14 seriens 1. divisjon i Sogn og Fjordane, som tek til i oktober månad.

Kristina Balsnes Lefdal er trenar for gutane, og er storfornøgd med dagens resultat. Gutta har trena godt sidan 1. august, og hadde blant anna ein treningskamp i mot Volda for vel ei veke sidan. Det var ein jamn kamp som gutta vann med 3 mål. Resultatet viser at laget er på høgde med nivået i Møre og Romsdal. Laget ser no fram til å få møte sterkare motstand i mot lag i 1. divisjon.

Handballmiljøet i Eid gler seg og er spente på herrelaget sin åpningskamp, heime i mot Bjørnar 2, i morgon.