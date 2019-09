Unik historisk bygdevandring ved Kviafossen

Nyhende

Det var i samband med Stad 2020 og «Bli kjend fondet» at bygdevandringa i Kviafossen fann stad førre søndag. Opp under tretti personar var møtt fram for å få med seg denne historiske vandringa. Som starta oppe ved vassdemninga og enda opp nede ved kraftstasjonen. Norvald Vedvik var på plass som lokal guide. Han fortalde om historia til kraftanlegget, og ausa av lokal kunnskap, då han sjølv var mykje ved fossen under oppveksten.