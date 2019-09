Oransje varsel for Eid og Selje

Nyhende

Dei neste dagane er det meldt mykje nedbør og sterke vindkast rundt om i Sogn og Fjordane. Den første hauststormen er på veg, og NVE har difor sendt ut oransje varsel for flaum og jordskred laurdag og søndag i deler av Sogn og Fjordane. Eid og Selje er blant stadane som er lista opp under varselet.

I tillegg til oransje varsel for jord- og flaumfare, er det også sendt ut gult varsel for mykje nedbør og kraftige vindkast i Sogn og Fjordane. Ifølgje Yr kan det kome vindkast på 25 til 30 meter i sekundet frå ei vestleg retning på Vestlandet sør for Stad.

Oransje frå laurdag til måndag

Det er venta nedbør og nokre stadar også kraftige regnbye. Ifølgje NVE skal nedbøren ta seg opp frå laurdag ettermiddag og kveld, og lokalt kan det kome opp mot 100 mm på 24 timar. Det er noko usikkert kvar område som vil vere hardast ramma, men det er jordskredfare der nedbøren treff. Faren for jordskred skal minke måndag morgon.

Grunna mykje nedbør er det også flaumfare frå laurdag kveld og fram til måndag morgon. Det er venta mest regn i indre og midtre strøyk. NVE melder at vassføringa kan passere oransje varslingsnivå natt til søndag.

Venta snø

For dei som skal ut på tur i helga, er det verdt å merke seg at det er meldt snø i fjellet i seks fylker i Sør-Norge. Nokre stadar kan det kome opp mot 20 centimeter nysnø frå torsdag av og i helga. Det er dei mest trafikkerte strekningane som kan bli ramma, som Strynefjellet.