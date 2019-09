Netthandelen vekst mest i Selje

Nyhende

Ei ny kommuneoversikt viser at Årdal er den kommunen i Sogn og Fjordane der innbyggjarane legg igjen mest pengar i nettbutikkane. Her brukte dei i snitt hele 59 prosent meir på netthandel enn landsgjennomsnittet i første halvdel av 2019. Det viser ein statistikk frå betalingsleverandøren Klarna. Dei handterer ein tredjedel og halvparten av all netthandel i Norden.