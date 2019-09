Nyhende

Søndag under Eidamessa vert det for første gang gudsteneste i sceneteltet i Eidsgata. Det er Olaf Sigurd Gundersen som held gudstenesta. Dette er ein prest som er kjent for å ha livlege gudstenester, som engasjerer dei frammøtte. Han har tidlegare hatt gudstenester både i stallen på Norsk Fjordhestsenter og i Sagastad.