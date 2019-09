–Vanskeleg å få lærlingplass

Nyhende

Totalt har avdelinga no sju lærlingar i sine rekkjer innan fagområda elektro, rør og automasjon.

På landsbasis er Caverion ein av Norges største lærlingplassar, med nesten 250 lærlingar rundt omkring i regionen.

– Bedriftene må ta ansvar

Ifølgje ei pressemelding er det fleire hundre lærlingar i Norge som står utan lærlingplass, og avdelingssjefen for Caverion Sogn og Fjordane, Jarle Melheim, meiner at alle bedrifter må ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til utdanning av ung menneske.

– Fleire bedrifter må ta inn lærlingar. Det er stor mangel på faglærte i Norge, og fleire bedrifter må ta del i samfunnsansvaret om å ta inn lærlingar for å bidra til å utdanne unge menneske og få dei ut i arbeidslivet.

Avdelingssjefen fortel at nokre aktørar ofte seier det er for dyrt å ha lærlingea.

– Ja, det kostar å ha lærlingar. Ein lærling må følgjast opp, og det tar tid frå erfarne montørar som då blir mindre produktive, men det er viktig å tenkje meir langsiktig, meiner han.

– I tillegg er lærlingordninga også ein svært viktig rekrutteringskanal for oss. Vi har årleg mange søkjarar til våre lærlingplassar, og etter grundige intervjurundar vel vi kandidatane våre. Historia viser at dersom ein gjennomfører ei god lærlingtid, er sannsynligheita stor for at ein blir tilsett i Caverion etter bestått fagprøve, fortel Melheim.

Han viser til at fleire av deira beste fagfolk har gått i lære, og er i dag mellom dei som bidrar betydeleg til selskapet si verdiskaping.

– Mange sit også som leiarar og prosjektleiarar, men har ikkje gløymt tida si som lærlingar, seier han.

Investering

– Hos oss er lærlingane ei investering for framtida, understrekar avdelingssjefen.

