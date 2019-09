Kronår på fruktgarden hos Inger på Ytre Røed

Nyhende

Alt synest å ha klaffa for fruktdyrkarane i bygda i år. Det var i vår rik blomstring til høveleg tid og i lagleg vêr slik at pollineringa kunne gå sin gang, og vidare utover sommaren har det vore ei passeleg blanding av sol og regn. Den fine sommaren og hausten i fjor la og eit godt grunnlag for fruktavlinga i år.