– Vi har verdas flottaste båtnaust

Det er veldig kjekt at det har vore større interesse enn venta for å bruke Sagastad til ulike arrangement.

Nyhende

Det seier ansvarleg for marknadsføring og sal, Aurora Leivdal og dagleg leiar Solveig Midtbø i Sagastad Drift AS. Dei fortel begeistra om alt lokala i Nordfjord si nye storstove kan brukast til. Dei tek imot alle slags grupper og arrangementet, frå pensjonistlag på tur, gebursdagsfeiringar og bryllaup, til blåturar, skuleklasser, generalforsamlingar og julebord.

Sagastad har vist seg å vere særs godt eigna til konsertar. I haust skal mellom anna Viltkoret ha eit arrangement med aktivitetar, og truleg vert det servert hjort frå Nave hjortefarm. Eit besøk på Sagastad kan innehalde ein pakke der ein også ser på gravhaugane, går Sagaløypa og får servert eit måltid.

– Sagastad har tilrettelagt kjøkken, men i staden for å lage mat sjølve, samarbeider vi med fleire ulike serveringsstadar. Vi har brukt både Magnifikk, Aske, Nordfjord Hotell og Sjøkanten til matservering, fortel Midtbø.

Kler seg ut som viking

Denne dagen ligg det cruiseskip ved seawalken, og inne i Sagastad er det summande liv. Ikkje minst oppe i båten der dei besøkande undersøker alt frå krakkane til skjold og ror. Her er kø av unge og eldre som vil ikle seg skinn, hjelm og skjold, for å ta selfie eller bli fotografert med vikinghabitt på.

I tillegg til skipet, som er hovudtrekkplasteret, er det mange av dei besøkande som er imponert over det spesielle Sagastadbygget.

Cruisetrafikken er viktig

Høgast besøkstal er det når dei store cruiseskipa ligg på Nordfjordeid. Aurora Leivdal fortel at når skip som Aida Perla med over 4000 passasjerar er i bygda, er det gjerne mellom 850 og 1000 som tek turen til Sagastad. Ein del av dei er grupper som har tinga omvising, men mange kjem også på eiga hand. Når dei små skipa ligg til kai, er det gjerne mellom 200 og 300 som er innom.

Besøkstala varierer med vêret. Dersom det er fint vêr, er det litt færre. I dårleg vêr, er det fleire som kjem innom. Det er mange ulike nasjonalitetar som kjem på vitjing.

Dei ulike stasjonane er teksta på norsk og engelsk. I tillegg er Sagastadappen populær. Den kan du laste ned på mobilen og velje mellom spansk, tysk, fransk og mandarin. Appen er det meininga å utvikle vidare for å tilby fleire språk.

Kring 17.000 besøkande

Sidan opninga i mai har senteret så langt hatt kring 17.000 besøkande, og sjølv om det framleis er ein del igjen av året, kan det verte utfordrande å nå dei budsjetterte besøkstala som er på 30.000 i 2019. Senteret har ope kvar dag ut september og deretter ope tysdag til laurdag og stengt søndagar og måndagar. Neste år er det budsjettert med 45.000 besøkande, og det er samstundes venta mange fleire cruiseskip enn i år.

– Det har vore veldig vanskeleg å vite på førehand korleis sesongen ville bli. Det var budsjettert med opning i april, men det vart ikkje opning før ein månad seinare.

– På nokre område har det gått betre enn forventa, på andre område ikkje fullt så bra. Ein har så langt hatt litt færre førehandstinga cruisegrupper enn venta, men fleire andre typar grupper, mellom anna pensjonistlag og skuleklasser. I tillegg er det mange som finn vegen med bubil frå mellom anna Tyskland og Nederland.

– Den største overraskinga er at det har vore relativt stor interesse for å bruke Sagastad til ulike arrangement. Her har til dømes vore søndagspreike, og det har vore servert bryllaupsmiddag oppe i skipet, fortel Leivdal.

Ein ting som dei har erfart bør bli betre, er lyden. Det kan bli litt mykje søllj og vanskeleg å høyre kva som blir sagt, til dømes når nokon skal halde tale på eit arrangement eller når guidar skal orientere grupper og det er mange andre rundt om i lokalet. Dette blir det jobba med løysingar for.

Er eit testår

Midtbø og Leivdal presiserer at dette første året er eit testår, det er mykje som må gå seg til og det blir gjort justeringar undervegs. Mellom anna har dei jobba ein del opp mot Google Maps. Nåla som viser plassering av Sagastad ligg ute i fjorden. Også på kartet som vart laga i vår er, skipet teikna inn ute. Det inneber at ein del turistar går og kikar seg rundt etter vikingskipet ute på fjorden. Det er allereie bookingar eit år fram i tid.

Langope og laurdagsope

Når hovudsesongen med turistar er over, er det andre besøkande som Leivdal og Midtbø håper skal kome på vitjing.

Det er framleis ein god del nordfjordingar som ikkje har vore innom. Ein del lokale seier at dei vil vente til sommarsesongen er over og det roar seg litt. Å ta med folk som kjem på viktig er ei fin anledning, eller du kan gi ein billett til Sagastad som julepresang, til dømes.

Sagastad testar no ut langope torsdagane og har ope laurdagar, slik at eit besøk her lett kan kombinerast med ein handletur på Nordfjordeid.

Populært med lokale produkt

Erfaringa er at barna elskar å trykke på touchskjermane, springe i skipet og leike med tresverd. Dei eldste liker gjerne å få omvising. Det er bra etterspurnad etter lokalt handverk, og dei tek gjerne imot meir av det. Det som har selt aller best i suvenirbutikken er tresverd laga av In Via, dei har gått som varmt kveitebrød. Det same gjeld smørknivar laga av Arne Nilsen frå Folkestad.

Ofte er det gåver som blir handla, og erfaringa er at det går ei grense for mange på maks 300 kroner.

Utviklar tilbodet

Leivdal og Midtbø har planar om å utvikle vidare tilbodet til dei yngste, for å ha noko kjekt som oppheld dei, slik at dei vaksne kan fordjupe seg meir i vikinghistoria. Førebels har dei laga ein lesekrok, der det mellom anna er ei bok om dronning Ingrid frå Stårheim. Og dei ventar på ein dropskolleksjon, med print mellom anna av drakehovudet og kong Audbjørn.

Sagastad samarbeider gjerne med andre. I haust vil dei invitere lag og organisasjonar for å gå Sagaløypa opp til det nye langhuset ved Fjordane Folkehøgskule som er bygt i samband med at det er vikinglinje der.

Og til våren blir det kanskje sjøsetting.