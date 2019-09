Politikarane vil ha saka vurdert

Nyhende

Medlemmane i Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonshemming i Eid kommune og Rådet for eldre og funksjonshemma i Selje kommune hadde sendt eit brev til Fellesnemnda, der dei oppmoda medlemmane i nemnda til gjere vedtak om at leiarane i råda skal ha møte- og talerett i kommunestyret i Stad kommune.