Eli (94) målar for turistane

Nyhende

Med Eid si nysatsing innan cruiseturismen, dukkar det også opp behov for lokale suvenirar. Og mange cruiseturistar kjøper gjerne ein liten magnet for kjøleskåpet frå dei ulike hamnene dei kjem innom. Men Nordfjordeid hadde altså ikkje ein slik lokal button å vise fram, eller til sals for dei langvegsfarande.