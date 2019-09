Nyhende

Saman med Bjørg Risøy og Asbjørg Fauske Lade sat han på post for å hjelpe til ved kyrkjevalet måndag. Her kunne ein både stemme på det lokale soknerådsvalet og bispedømmevalet.

– Det er kjekt å registrere at folk bryr seg og kjem for å stemme. Men det er kanskje fleire som berre stemmer på det lokale soknerådsvalet fordi det er kjende namn, fortel dei. Og det var mange som var innom for å stemme etter at ein hadde vore oppe i kommunestyresalen for å stemme ved kommune- og fylkesvalet.