Stemningsrapport frå stemmeteljing og valvake på Nordfjordeid

Det rår ei spent og avventande stemning på valvaken på Nordfjordeid i kveld. Alle partia er samla, følgjer med på NRK si valsending og ventar spent på resultata for Stad kommune.

Det er venta at Sp og Venstre vert dei to store, og at det avgjerande kan bli i kva leir Ap landar i.

Leiar i Stad Ap, Berner Midthjell reknar med at det vil kome fleire friarar utover kvelden, og han reknar med at det allereie i kveld vil bli klart kven som blir den første ordføraren i Stad kommune, om Alfred Bjørlo (V) vil få halde fram, eller om det blir Sp sin Paul Jacob Helgesen som dreg det lengste strået.