Samfunnsmålet er det mest sentrale for Høgre

– Det eg har sagt er at det viktigaste for Stad Høgre er at vi kan samarbeide i alle retningar, seier Geir Årvik, listetopp for Stad Høgre som svar på Fjordabladet sitt spørsmål om kva parti dei kan tenkje seg å samarbeide med når valresultatet er klart.