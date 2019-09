Kommunen har anka

Nyhende

Ekstraordinært møte i finansutvalet om Eid eldretun Framleis uavklart om byggekontrakt

Saka gjeld krav om stans til det er rettskraftig avgjort korvidt Eid kommune si avgjerd om å tildele kontrakt til HS Bygg AS er i strid med «anskaffelsesforskriften» samt om kommunen har gjort feil ved tildelingsevalueringa til skade for Stårheim Bygg AS.