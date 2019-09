Vil ikkje ha nasjonal ramme for vindkraft

Nyhende

Det er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som på oppdrag frå Olje- og energidepartementet har laga den nasjonale ramma, som dei presenterte i april i år. I Sogn og Fjordane blir desse områda peika ut:

- Nordfjord og Sunnmøre: område som omfattar kommunane Vågsøy, Eid og Selje.

- Sunnfjord og Sogn: område som omfattar kommunane Askvoll, Hyllestad, Fjaler, Gaular og Høyanger.

- Nordhordaland og Gulen: området omfattar Gulen, Høyanger, Masfjroden og Lindås.

Vil ha regional råderett

Fylkesutvalet er negativ til ramma, då politikarane reagerer på blant anna manglande politisk involvering.

– Vi vil ha råderett over dette sjølve, og kommunane bør ha eit veldig sterkt ord med i laget. Her er det snakk om store naturinngrep, utan at kommunane får så mykje att, slår fylkesordførar Jenny Følling fast.

Sogn og Fjordane har ein regional plan for i vindkraft i dag. Fylkesutvalet meiner fylket er best tent med å ha ein regional plan for energi som overordna styringsdokument òg når det gjeld vindkraft.

Godt kunnskapsgrunnlag

Fylkesordføraren – og resten av fylkesutvalet – er likevel positiv til kunnskapsgrunnlaget som NVE har utarbeidd og vil leggje vekt på det i vidare forvaltning og handsaming av konsesjonssaker.

– Det er gjort eit solid grunnlagsarbeid her, noko både fylkeskommunen og kommunane kan nytte i vidare arbeid med denne tematikken. Vi meiner NVE bør halde fram arbeidet med å byggje opp eit samla kunnskapsgrunnlag for vindkraft, men vi vil ha avgjerdsmynde lokalt og regionalt, seier fylkesordføraren.