Utgangspunktet for catskiing er i toppstasjonen på Furuhogane i Hjelmelandsdalen, med fleire moglege løyper nordover. Utfordringar kring skredfare, og kostnader knytt til utgreiingsarbeidet gjer at det trengst ei politisk avklaring knytt til vidare arbeid. Rådmannen har bede politikarane om at det vert teke stilling til kva risiko og ansvar kommunen er villig til å ta på seg når det gjeld sikkerheit og om prosjektet skal vidareførast. Om det vert vedteke vidareføring av forsøket, må det løyvast midlar til vidare framdrift.