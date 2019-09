Nyhende

NRK Sogn og Fjordane melder om at Politiet har avslutta etterforskinga etter dødsulykka i Kjølsdalen i romjula i fjor der to kvinner omkom. Dei viser til avisa Firda, som skriv at saka er sendt vidare til statsadvokaten. Ein mann i 50-åra vart først sikta for aktlaust drap etter hendinga, men siktinga vart seinare utvida til også å gjelde køyring i ruspåverka tilstand.