–Eg er veldig godt nøgd med dei tala som Fjordabladet no presenterer. At vi skulle få ein større oppslutnad enn det den mai-målinga til Fjordabladet viste hadde vi eit håp om. Det er difor ekstra kjekt å registrere at vi allereie no er i ferd med å nå målet på tre representantar i kommunestyret i Stad kommune, seier Håkon Sjåstad som er vinnar på den målinga Fjordabladet presenterer i dag.