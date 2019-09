Satsar nytt saman i 100 år gammalt hus

Nyhende

Her er så god «drive» i Selje no. Det er ikkje berre ein eller to som står for utviklinga, men her er så mykje spennande som skjer, seier Therese Lien Smenes (42). Saman med Sunniva Djupedal (39) og Maria Vengen (31) satsar gründertrioen på at positivismen som pregar bygda skal halde fram.