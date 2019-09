Ja til kvalitet i tenestene og nei til privatisering i offentleg sektor!

Nyhende

I STAD SV er vi ikkje så opptatt av «breie politiske forlik.» Vi er derimot svært opptatt av kvaliteten i tjenestene som ein kommune skal levere, og ikkje minst å sørge for at desse forblir kommunale og ikkje vert privatisert. Vi kjem difor til å kjempe for at det skal førast mest mogeleg SV-politikk i Stad Kommune, og det betyr at vi først og fremst kjem til å prioritere slik:

Kvalitet i eldreomsorga:

Vi blir fleire eldre! Vi ynskjer å styrke heimetjenesta slik at flest mogeleg kan få bu heime så lenge dei ynskjer det. Då krevast det ei satsing på forebyggande tiltak til heimebuande eldre. Vi lyt dessutan sørge for attraktive heile stillingar innan omsorgssektoren, slik at også unge mennesker ynskjer å satse på eit yrke innanfor dette fagfeltet. Her trengs det nemleg mykje folk framover og kven vil utdanne seg til eit yrke der du skal kjempe for å få ei 100% stilling, og arbeidspresset kan gjere deg sjuk?

Dei som treng ein omsorgsplass skal få dette når behovet melder seg.

I samarbeid med dei tilsette og fagforeiningane ynskjer vi å tilrettelegge for at alle skal få ei god tjeneste, ikkje eit minimum etter lova men kvalitet og tid i omsorga. Brukarane skal føle seg ivaretatt og dei ansatte skal kjenne på meistring og at ein har hatt tid til å gjere ein god jobb når ein går heim etter endt arbeidsdag. Dei som vil ha 100% stilling skal få dette!

Vi vil ikkje privatisere dei kommunale tjenestene!

Kvalitet i oppvekst:

Tidleg innsats er avgjerande for god utvikling. Vi vil ha kvalitet, kompetanse og nok ressursar i heile oppveksten, frå barnehage og vidare i skulegong. Det betyr: nok tilsette med fagutdanning, nok spesialpedagogar til at alle som har behov for ekstra ressursar får dette på eit tidleg tidspunkt, nok lærarar i skulen til at alle elevar får tilpassa opplæring og særskilt innsats det første skuleåret, som for mange kan være ein brutal og brå overgong frå barnehagen.

Trygg skuleveg for alle uansett kor ein bur i kommunen.

Miljø:

SV er det einaste reelle miljøpartiet i Stad Kommune. Vi sa NEI til cruisehamn, fordi cruiseturisme er den mest forureinande forma for reiseliv som fins og dermed ikkje bærekraftig. Vi veit også at landstraum ikkje er eit reellt alternativ og vi brukar difor ikkje tid på å prøve å lure nokon til å tru at vi kjem til å få det. Havna på Nordfjordeid er dessutan slik at 50% av skipa som kjem må bryte Havneforeskrifta og ligge med propellar i gong for å holde seg i posisjon, så då ville uansett landstaum være nyttelaust.

Vi seier NEI til vindturbinar. Og vi meinar heller ikkje at kampen er tapt for å få stoppa utbygginga på Okla. Stad SV har sendt inn klage innan fristen den 19.august og kjem til å jobbe vidare for å få stoppa dette prosjektet.

Det er ikkje muleg for oss å forstå korleis ein skal kunne oppretthalde dagens tjenestenivå samstundes som ein skal auke investeringane, når meir og meir av driftsbudsjettet vil kome til å gå med for å dekke avdrag og renter på lån. Vi kjem til å måtte auke inntektene for å unngå å kutte i dagens tjenestetilbod, det er det som er realiteten og som det bør snakkast om i valkampen. Så korleis skal dei andre partia finansiere det som dei har programfesta med dette som utgongspunkt? Og ikkje minst: korleis vil dei andre partia prioritere når dei får den økonomiske kniven på strupen?

SV er klar på at vi ynskjer å utvikle dei kommunale tjenestene. Dette betyr satsing og ikkje kutt. For å kunne satse må vi auke det økonomiske handlingsrommet, ellers er det ikkje muleg å satse.

Private hushaldningar betalar nok i Eigedomsskatt og det skal mykje til at vi skal være med på at denne vert auka. Vi ynskjer dessutan eit anna system der ein betalar etter evne. Må eigedomsskatten aukast ynskjer vi at næringslivet også må være med å bidra. Dersom vi kjem i den situasjonen i Stad Kommune at økonomien krev at vi velger mellom kutt i tjenester og innføring av eigedomsskatt på næring så kjem vi til å gå for det siste. Det var forresten Alfred Bjørlo som innførte eigedomsskatten i Eid Kommune, viss noken skulle ha gløymt det.

Sitjande ordførar i Eid Kommune hevdar at han overtok ein kommune i stagnasjon, og at han har utvikla denne til å bli ein positiv kommune i vekst. Eg vil nytte høvet til å minne om at mykje av det som er gjennomført dei siste 8 åra allereie var bestemt før Alfred Bjørlo kom inn som ny ordførar. Vi hadde allereie åpna Operahuset Nordfjord. Store utbyggingar på skulane var gjennomført. Det kom kommunal barnehage på Haugen og ny stor 8.avd kommunal barnehage på Golvsengane. Utbygging av ny sjukeheim var vedtatt og nye areal for næring var også ferdig regulert, som t.d. tomta der det nye Amfisenteret ligg. Vi fekk på plass Eid Idrettspark og Eidsgata vart opprusta. I det nye boligfeltet på Golvsengane var ein allereie igong med husbygging, og Hogaåsen var ferdig regulert.

Dei siste 8 åra har lånegjelda vår meir enn dobla seg, og utgifter til konsulenttjenester det same. Ein kommune skal sjølvsagt legge til rette for næringsutvikling, men vi i SV tykkjer ikkje at det betyr at fellesskapet sine midlar f.eks. blir brukt som eigenkapital i kommersielle selskap. Vi tykkjer heller ikkje at det er fornuftig å bruke fellesskapet sine pengar på dyre konsulentrapportar som havnar nederst i ei skuff fordi ein ikkje likar konklusjonen, slik vi vart vitne til i saka om Sentrumsavgrensing i Eid Kommune. I den saka hadde ein også slikt hastverk at ein utbyggar no har måtte stogge midt i byggeprosjektet etter krav frå Fylkesmannen.

Vi i Stad SV ynskjer at fellesskapet sine pengar skal brukast på fellesskapet. Vi ynsker først og fremst å gje innbyggjarane i nye Stad Kommune gode offentlege tjenester.

GODT VAL!