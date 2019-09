Dette meiner dei tre største

Nyhende

Det er gledeleg at vi kan registrere framgang på Fjordabladet si meiningsmåling. Målet vårt er framleis rundt 20 prosent oppslutnad, difor kna vi vel seie at det er skuffande at vi framleis er eit godt stykkje unna målet vårt. I tillegg viser det at vi har ein jobb å gjere den siste veka før veljarane skal putte røystesetelen i urna, seier Berner Midthjell, leiar i Stad Arbeidarparti i ein kommentar til dei ferske tala Fjordabladet presenterer.