Den gode skulen i Stad

Venstre vil at Stad skal vere ein kommune der det er godt å vekse opp. Dei siste åra har Eid blitt vurdert som ein av dei 20 beste kommunane i Noreg innanfor skule. Det skal vi vere stolte av på vegne av skulane og lærarane våre, og det er eit særs godt grunnlag for å byggje ein god skule i heile den nye kommunen.

Venstre vil halde på dagens skulestruktur i Stad. Vi har i dag levande og livskraftige bygder rundt alle barneskulane våre. Alle skulane er store nok til å gje eit pedagogisk godt tilbod til borna. Det er ein kvalitet ved nye Stad kommune vi skal vere varsame ved å røre ved. Venstre sitt mål er å skape vekst i heile nye Stad kommune. Det er dagens skuletilbod med å sikre.

Samtidig er det stadig trong for å gjere skulen betre. Dei siste åra har satsinga på skulehelsetenesta i Eid blitt monaleg styrka, og det er sett inn auka ressursar m a på Nordfjordeid skule knytt til auka elevtal. Nordfjordeid skule har fått på plass den lenge etterlengta fleirbrukshallen. Stårheim skule er oppgradert med m a betre arbeidsplassar for lærarane.

I åra framover vil det vere stadig trong for å oppgradere skulane ytterlegare. Venstre vil spesielt framheve trongen for å utvikle Nordfjordeid skule, både i bygningsmasse og uteområde. Det er venta ytterlegare vekst i folketal og elevtal i åra framover. Då må også kommunen vere budd på å investere i ein skule med plass til fleire.

Venstre vil etter valet ta initiativ til at vi får meir fysisk aktivitet inn i skulen i Stad. Det må vere eit mål at det er éin time fysisk aktivitet i skulen dagleg, integrert i undervisninga i skulen og gjerne gjennom meir bruk av natur og nærmiljø rundt skulane. Røynsler frå andre kommuner syner at det slår positivt ut både på læring og trivsel.

Venstre har fått gjennomslag for at ungdommen skal ha ei sterkare røyst i nye Stad kommune. Ein representant frå ungdomsrådet skal ha møte- og talerett i kommunestyret i nye Stad kommune. Det er ei nyvinning som gjer at barn og unge vil bli endå betre høyrt i den nye kommunen enn i dag. Vi vil også legge til rette for fleire gode møteplassar for ungdom i kommunen, og ha gode ordningar for rimeleg transport for ungdom i Stad.

Det finst ingen «enkle grep» for å gjere ein kommune til ein god stad å vekse opp: Det handlar om at eit heilt lokalsamfunn må engasjere seg, at born og ungdom blir tatt på alvor og sett i alle samanhengar, om eit rikt lag- og organisasjonsliv – og om ein god «kultur for skule» som blir bygd over tid. Vi er heldigvis komne langt på veg med dette i Eid til no. Venstre vil vere ein garantist for at dette blir vidareført og forsterka i nye Stad kommune.