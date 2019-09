140 på «Kom deg ut-dagen» ved Lefdalsvatnet

Nyhende

Det var Barnas turlag frå Eid, Selje og Stad som gjekk saman for å arrangere «Kom deg ut-dagen» ved Lefdalsvatnet på laurdag. Vatnet ligg ein liten spasertur frå vegen over Maurstadeidet, og her har Hei og Hå 4H på Bryggja sett opp sin eigen draumeplass.

På programmet laurdag stod populære kanoturar, pil og boge, turquiz, fisking, samt besøk av Turboreven.

70 vaksne og 60 barn skreiv seg i turboka, og det gjekk med ganske mykje av både pølser og saft.

Arrangementet fekk støtte frå «bli kjend midlar» Stad 2020.