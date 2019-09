Hjeltnes skal inspirere på treff

Nyhende

Det er rådmann Åslaug Krogsæter som har innført ein årleg kjekke kveld for alle kommunetilsette som står på og jobbar for at innbyggarane skal ha der bra.

Årets arrangement er i Operahuset Nordfjord komande onsdag, og Hjeltnes er hyra inn for å halde eit inspirerande føredrag.

Under tilstellinga vert det servert brus og god, men ikkje veldig dyr mat frå Aske, opplyser Janne Endal Andersson. Kommunen har også sitt eige husband som bidreg med americanamusikk, der seks av sju artistar er tilsett i Eid kommune.

