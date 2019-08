Rotevatn oppmodar kommunane til å ta ansvar

Nyhende

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V), meiner det er naudsynt at kommunane tek grep dersom klimagassutsleppet skal ned, skriv Framtida. Avisa avdekte nyleg at 7 av 10 lokalparti manglar vedtatte mål for kutt i klimautslepp.

– Det er heilt naudsynt at kommunane tek ansvar dersom vi skal lukkast med å gjere Noreg til eit lågutsleppsamfunn, seier han.

Han viser òg til klimagasstatistikken frå Miljødirektoratet og verktøyet som kan rekne ut utsleppseffekten av ulike tiltak, og oppmodar kommunane til å nytte dette og setje seg ambisiøse og realistiske klimamål.

– Livet vert levd i kommunane, og utsleppa skjer der. Kommunane planlegg arealbruken, yter tenester, utøver myndigheit og kjøper inn varer og tenester. Dei har heile kommunebudsjettet som klimaverkemiddel, og må bruke det, seier Rotevatn.