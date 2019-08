Miljøfokus på Konglerike på Eid

Nyhende

Søndag 1. september samlast mange miniputtar i Nordfjord seg til Konglerike-turnering på Eid idrettspark. Arrangør er Eid Fotball.

- Vi ønskjer å setje fokus på gjenbruk. Dermed inviterer vi føresette og spelarar i eigen klubb til å levere inn brukt fotballutstyr til born. Vi ønskjer at fleire born også kan få glede av å spele fotball i fotballsko, med leggbeskyttarar, fotballsokkar/shorts og anna. Vi gler oss til å sjå givargleda i Eid. Fotballutstyret som kjem inn vil vi donere inn til Linn Hjelle og Icon Hope barnehjem, seier Jannicke Hagen Henden i arrangementutvalet.

Eid Fotball har også tidlegare hatt glede av å donere utrangerte drakter og anna til denne barneheimen.

- No gler vi oss også over å snart kunne sende avgårde for eksempel fotballsko og baller. Vi har fått tilbakemeldingar frå Linn Hjelle om stor glede og takknemlegheit over utstyret som borna og vaksne tidlegare har fått tildelt, fortel ho.

Miljøfokus

NFF Sogn og Fjordane ønskjer at lag med miniputtar og vaksne skal spele på lag for eit betre miljø - både på og ved fotballbana.

- Med auka forsøpling og overforbruk av plast ønskjer vi å setje fokus på miljøet og kva dei som ferdast på og ved fotballbana kan gjere for å skape eit betre miljø, opplyser Hagen Henden.

På turneringsdagen vil dei leggje til rette for følgande:

- godt opplegg for bossortering. Born og vaksne kan pante flasker i kiosken mot ein premie.

- godt synlege plakater med enkle miljøreglar som gjeld på anlegget.

- Eid Fotball vil redusere plastforbruket og finn alternativ for bruk av plastbeger. Eit eksempel er at alle vaksne vert oppfordra til å ta med kaffikopp som dei kan få påfyll av kaffi i, og borna kan kjøpe saft til drikkeflaska si.

Felles ansvar

- Vi tenkjer at miniputtar og vaksne i arrangørklubb har felles ansvar for å rydde og plukke boss på turneringsdag. Vi utfordrar også alle gjestande spelarar og voksne til å bidra til å rydde og kaste boss der det høyrer heime, seier Hagen Henden.

Ein vil også ha eigne Miljøagentar som skal plukke boss denne dagen.

- Vi oppmodar også eigne lag og naboklubbar om å sykle/gå eller samkøyre til turneringa, fortel ho.