Det rår sterk optimisme blant partileiarane

Nyhende

Partileiarane i Stad har klargjort ønske og forventningar for valet. Kor sannspådde dei er vil vise seg på valdagen 9. september.

Ap forventar 20-25%

Berner Midthjell (Stad Arbeidarparti)

− Mine forventningar til valresultatet er 20-25% av stemmene og 7–8 representantar i Stad kommunestyre.

Midthjell meiner at Arbeidarpartiet bør kunne oppnå same resultat som AP sentralt. Partiet hadde stor framgang ved kommunevalet for fire år sidan, og han håpar og trur at denne framgangen vil fortsette. Han peikar dessutan på at dei har eit godt program og mange flinke folk på vallista.

V reknar med minst 30 %

Gunnar Silden(Stad Venstre)

− Vi forventar 30%+og 9-10 representantar.

Silden trur at stadig fleire blir klar over at dersom ein vil ha Alfred Bjørlo som ordførar, må ein stemme Venstre, pluss at det i meiningsmålinga i juni var ei stor gruppe «veit ikkje» i Selje som sikkert har stemt Tverrpolitisk gruppe (TVG) ved førre val. Dei røystene håpar Stad Venstre å få ein stor del av.

Draumen er 4 representantar

Stein Robert Osdal(Kristeleg Folkeparti)

− Målet er å ligge på minst 7-8% ved dette valet. Vi håpar på 3 og draumen er 4 representantar.

Osdal seier at ambisjonen er å auke, setje dagsorden og samtidig vere ein seriøs og konstruktiv partnar i ein fleirtalskoalisjon. Dei tek i partiprogrammet vare på heile kommunen, og vil jobbe knallhardt for at Stad kommune kan vere ein modell for ein god desentralisert kommune.

Ønskjer raudgrønt fleirtal

Tonje Sjaastad(Sosialistisk Venstreparti)

− Vi har ambisjonar om 7-8% og tre representantar i kommunestyret og eit nytt raudgrønt fleirtal.

Sjaastad seier at dei vil vere ei tydeleg stemme for miljø og rettferd i Stad kommune. Dei er glade for endeleg å kunne tilby veljarane ein sjanse til å stemme grønt. Det er ekstra spennande i år sidan folket i Selje for første gang har moglegheit til å stemme på SV ved kommuneval.

Håper på tosifra resultat

Per Tore Borgund (Framstegspartiet)

− Stad FrP har eit sterkt ønske om å nå eit tosifra resultat med sikker plass i formannskapet.

Borgund trur at dette er oppnåeleg sidan førre måling blei gjennomført før både program og kandidatliste blei presentert for veljarane.

Trur på auke

Kristen Hundeide (Høgre)

− Eg trur at Høgre får ein auke på minst to representantar i høve til meiningsmålinga i vår. Altså 6 eller 7 representantar i det nye kommunestyret.

Hundeide seier at Høgre er eit ansvarleg parti som veljarane kan stole på, og som ser på konsekvensen av pengebruken og har dei økonomiske rammene på plass før pengane vert brukte. Partiet har kandidatar som står trygt på partiets verdigrunnlag og har kandidatar frå HEILE den nye kommunen.

Har valvind i ryggen

Ståle Sandal(Senterpartiet)

− Vi synest det er realistisk å vente eit valresultat om lag som det meiningsmålinga i vår viste, rundt 35 % og 12 representantar.

Sandal peikar på at Senterpartiet har sterk valvind i ryggen i heile landet, og er innstilt på å gjere alt for å bli det største partiet i Stad kommune. Dei satsar på gode og nære tilbod i heile kommunen, og trur at veljarane set pris på dette.

Meiningsmålinga i veke 20 var sterkt motiverande for partiet.