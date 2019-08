Nyhende

Ivar Gjerde vart irritert då han såg debatten, der mellom andre Eid-ordførar Alfred Bjørlo(V)deltok.

– Dei pengane han enno ikkje har fått, men som Bjørlo seier han ventar å få, trengst mykje meir til sikring av rasutsette vegar og infrastruktur elles, enn til landstraum. Og det er ikkje berre når dei ligg til kai cruiseskipa forureinar, dei forureinar også til havs, påpeikar Gjerde. Han meiner det er feil å bruke store pengar for at turistane skal kome i land for å kjøpe troll som er langa i Kina.

– Det er vekkasta pengar.

– Men Bjørlo sa vel ikkje at han ville bruke kommunale kroner på dette?

– Nei, men offentlege. Staten det er vi. Dersom Staten har veldig god råd, så er det mykje ein heller kunne brukt pengar på som er meir nyttig. Ein kunne til dømes kjøpt ein ny Helge Ingstad-fregatt til forsvaret.

– Meiner du at det var feil å etablere seawalk på Nordfjordeid?

– Eigentleg var det det. For turistane bør overnatte og kjøpe norsk mat i staden for å fare rastlaust frå stad til stad.

– Du kallar V for UV, Urealistisk Venstreparti. Meiner du det er urealistisk med landstraum for cruiseskip?

– Det er ikkje urealistisk, men feil prioritering. Kor mange vindmøller, til dømes, må ein sette opp for å skaffe landstraum?, spør Gjerde.