Frivilligheten i Stad kommune

Det blir nevnt at lånegjelda til Stad kommune er et stort problem. Jeg velger å snu litt på det; DET ER INNTEKTENE VI MÅ KONSENTRERE OSS OM!

Et av de største utfordringene både vi i Selje, distriks Norge og store deler av Sogn og Fjordane har slitt med de siste 20 årene er at folketallet går ned, og inntektene våre med det.

Vi er i en stadig kamp mot de større tettstedene og byene om å få ungdommen til å bosette seg og tiltrekke seg nye innbyggere. Selv om det er vanvittig flott å bo her, skal en familie gjerne ha hver sin interessante jobb, det må være skole og barnehage, MEN...

Det må være noe mer!! Det må også være kjekt å bo her for alle! Mange tenker kanskje ikke over det til daglig, men det er utrolig mange frivillige som nærmest daglig står på for andre innen fotball, saniteten, besøkstjenester, Røde Kors, velforeninger, skytterlag, speideren, bygdelag og mye mer.

All denne frivillige innsatsen er limet i de små lokalsamfunna våre. Denne innsatsen ivaretar trivselen til utrolig mange av oss, og i tillegg spleiser den oss sammen, og skaper samhold.

Et veldig godt eksempel på dette er Selje-Cup. Gjennom 25 år har Selje IL med heile bygda i ryggen arrangert en storslagen fotballturnering for unger. «Alle» i bygda står på hodet i 3-4 dager når det står på for å hjelpe til med stort og smått, og mange jobber i uker og måneder før det for å planlegge! Det er vanvittig kjekt å være med å bidra, og det gir en stolthet å vite at en er en del av det.

Se også på hva vi er iferd med å skape på Risnakken ovenfor Selje sentrum. Her har grunneiere vært velvillige, slik at vi har fått lov til å lage et aktivitetsområde med en helt fantastisk utsikt!

Vi har allerede fått på plass ei flott dagsturhytte, og satt opp flere treningsapparater.

Fra før av har bygda lagd trapp opp og utsiktsplatform, og nå er vi igang med å opparbeide en flott turvei med lys opp fra fylkesveien ved Djupedalen. Dette er teamarbeid som jeg synes er forbilledlig! Her har bygda kjøpt andeler, kommunen organisert dagsturhytta og tippemidler, sparebanken og forsikringsselskapet har støttet med masse penger og en haug med folk har bidratt, både med skogsarbeid, kaffe, boller og mere til. Det vil være en totalkostnad på over 1,5 millioner når vi er ferdige. Og her er poenget mitt: FÅR FRIVILLIGHETEN GODE VILLKÅR, SÅ GIR DEN MANGEGANGEN TILBAKE!

I slike samarbeidsprosjekt som dette må Stad kommune i enda større grad ta del, både med tilrettelegging og praktisk hjelp med feks. utstyr eller å søke om tilbakebetaling av moms.

Skal vi i små bygder lykkes «i kampen mot tettstedene» så tror jeg det offentlige ,altså kommunen aktivt må spille på lag med frivilligheten rundt i bygdene våre. Vi må sette bygdene istand til å ta godt vare på innbyggerne våre slik at det blir kjekt å bo i HELE Stad Kommune. Det vil sikre inntekter framover!

STAD ARBEIDERPARTI HEIER PÅ FRIVILLIGHETEN!