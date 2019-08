Nyhende

Søndag 1. september er det tid for å benke seg framfor fjernsynet og sjå Gutta på tur oppleve Nordfjord.

Arne Hjeltnes, Arne Brimi Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og freestyleutøvar og basehoppar Karina Hollekim opplever Nordfjord-paradiset.

Unik moglegheit

Reiselivssjef Marita Lindvik i Visit Nordfjord, fortel at ho er glad for samarbeidet med Arne Hjeltnes, og at han har tatt med seg «Gutta på tur» til å oppleve Nordfjord frå inst til ytst i fjorden.

– Episoden som blir sendt gjennom TV2, er ein unik moglegheit for Nordfjord å få vist seg fram til befolkninga på, meiner ho.

Perfekt ramme

Lindvik viser til at ein gjennom «Gutta på tur» viser Nordfjord – Alt i ein fjord i ein perfekt ramme.

«Gutta» besøkte Hoddevik og Ervik, der dei surfa på behagelege bølgjer mellom anna med Mads Jonsson & co.

Dei fekk oppleve randonee/catski på Harpefossen. Turen gjekk deretter vidare til Loen Skylift og Gardsbrenneriet i Gloppen. Arne Brimi brukte lokale råvarer frå blant anna Kandal Kjøtt i matlaginga.

Strevsamt og spennande

Det var like før påske at «gutane» var i Nordfjord på tur.

– Det har vore veldig strevsamt og det blir spennande for folk å sjå. Det blir eit eige program frå Nordfjord med surfing, ski og litt forskjellig, røpte Arne Hjeltnes til Fjordabladet, då dei møtte oss å Harpefossen. Då var han litt sveitt og forkava etter nettopp ha gått på fellar kring 700 høgdemeter opp til Steinegga og køyrt ned att til Furuhogane i fri utfalding på randoneeski gjennom småskogen. Saman med Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var han i ferd med å pakke om for å vere klar for neste utfordring.

Frå hav til fjells

– Det unike med Nordfjord er kort veg frå hav til fjell, poengterte Hjeltnes.

Også kjendiskokk Arne Brimi var med. I Ervik kokkelerte Han med kortreiste delikatesser frå havet, og formann i dykkarklubben Ægir, Anfinn Per Eriksen, fortalde oss at dei straffa råvarene, både breiflabb og kamskjel.

«Gutta-gjengen» frekventerte også lokale eteplassar, og var mellom anna innom Aske på Nordfjordeid.