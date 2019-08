Lettare å busette seg der du vil

Nyhende

Det har vore god vekst på Nordfjordeid, og vi meiner Stad kommune skal ha ambisjon om at Nordfjordeid er det største vekstsenteret i Nordfjord. Dette skal ikkje vere i vegen for å vidareutvikle heile Stad kommune med levande bygder frå ytst til inst.

Då må vi må legge til rette for at det er lett å busette seg i heile kommunen. Bryggja er eit eksempel på ei bygd som lir under ein gamal arealplan som ikkje har ledig areal for bustadbygging. Senterpartiet vil prioritere rask oppstart av kommunedelplan for bustadareal på Bryggja slik at vi får på plass areal til bustadbygging så raskt som mogleg. Optimismen som rår på Bryggja etter dei fekk redda skulen sin er tydeleg. Det gjer at folk ser at dette er ein stad dei ynskjer å satse framtida si på. Vi ser kor viktig skulen er for bygda, og kor viktig bygda er for skulen. Kjølsdalen er eit anna godt eksempel på det same.

Skal vi nå målet om positiv utvikling i heile Stad kommune må det sikrast tilgang på tomter i alle krinsar og legge til rette for bustadar i arealplanen.

Vi vil:

o Arbeide for at det skal vere tilgang på kommunale tomter i alle krinsar og at det vert utarbeidd bustadplanar.

o Arbeide for at det skal byggjast utleigebustadar i dei største bygdene slik at ungdom enklare kjem seg inn på bustadmarknaden, og senke terskelen for tilflytting.