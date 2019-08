- La oss utvide skjenketidene

Nyhende

Eit livleg uteliv og eit levande sentrum er viktig for å gjere kommunen attraktiv å bu i. Å gjere kommunane våre attraktive å bu i er særleg viktig for å få studentar som nettopp har blitt ferdige med utdanningane sine til å velje oss framfor dei store byane. Men kva unge folk har lyst til å flytte til ein kommune med skjenketid klokka 2 natt til søndag? Ikkje eg, i alle fall. Derfor bør vi utvide skjenketidene til klokka 3.

Men vi må også gjere det lettare å søkje om skjenkeløyve i samband med kulturarrangement. Å gjere det lettare å søkje om skjenkeløyve vil opne for at det blir fleire og meir mangfaldige kulturtilbod i kommunen. Eit mangfaldig kulturliv er nødvendig for å skape vekst og gjere kommunen meir livleg.

Vi som politikarar bør leggje til rette for dei mange små barer og pubar som vi har i denne regionen, for det er desse som vil tene mest av å utvide skjenketidene til klokka 3. Eg vil ha politikarar som ønskjer at næringar som desse skal blomstre, og ikkje politikarar som ønskjer å innføre fleire restriksjonar og forbod.

Eg meiner at vi bør heie fram dei som tørr å tenkje kreativt, er villige til å inngå risiko og satsar alt på sine idear. Det er på denne måten vi sikrar eit levande uteliv og nyskaping i same slengen.

Å utvide skjenketidene handlar om å gje fridom til den enkelte - å gje tillit til innbyggjarane våre. Fridom til å kunne avgjere sjølv når det passar best for ein å ta seg ein pils ute med vennar. Det er trass alt folk som veit best korleis ein ønskjer å leve liva sine.