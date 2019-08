Får 250.000 for å gjere Stad fossilfritt

Nyhende

– Dette er eit viktig steg på vegen mot å skape berekraftige, utsleppsfrie lokalsamfunn også i distrikts-Noreg, kommenterer Alfred Bjørlo (V), ordførar i Eid.

– Skal vi nå målet om null klimautslepp frå transport i ein distriktskommune som Stad, krev det andre løysingar og andre strategiar enn i storbyane. Det arbeidet kan vi no lage ein samla plan for frå dag 1 i nye Stad kommune. Det er bra for innbyggjarar og næringsliv i Stad, og har stor verdi også for andre kommunar og regionar i distrikts-Noreg, meiner Bjørlo.

Ein har fått tilsegn om 250.000 frå Miljødirektoratet, mot at ein lokalt går inn med same sum.

Fleire tiltak

Eid kommune, med forankring i Fellesnemnda for Eid og Selje, har i søknaden til Miljødirektoratet peikt på mellom anna følgjande tiltak for å nå målet om null klimautslepp frå transport i Stad kommune.

– Bygge ut infrastruktur for nullutslepp som fullt ut kan erstatte fossile bilar og båtar: Fleire ladestasjonar, landstraum for skip, anlegg for biogass/hydrogen etc.

– Kollektivtransport særskilt tilpassa distrikta: «Flåtestyring» av mindre køyretøy, samkøyring, bestilling av «bil på døra» i staden for faste ruter etc.

– Systematisk planlegge for «kortreiste bygdesamfunn» som reduserer transportbehov med bil og legg til rette for å gå og sykle i kvardagen.

Nye digitale løysingar som reduserer transportbehov – «kommune på butikk», virtuelle kontormiljø og videomøte, digital avstandsoppfølging i helse og omsorg etc.

Ei eiga satsing på reiseliv med berekraft og nullutslepp, inkludert utsleppsfri cruisetrafikk og annan sjøtransport/busstransport for tilreisande.

– Det er særskilt viktig og spennande at vi no er for fullt inne i eit storstilt teknologisk skifte innanfor sjøtransport, som kan gjere alle former for sjøtransport klimavenleg i framtida.

To av tre ferjestrekningar i nye Stad kommune vil vere elektrifisert innan 1.1.2020 og ny, miljøvenleg teknologi er no på full fart inn både på hurtigbåtar og nye hurtigruter (Kystruta).

Cruise

No kjem også cruisenæringa etter for fullt, mellom anna fordi utviklinga innanfor batteriteknologi går langt raskare enn dei fleste hadde trudd berre for få år sidan. Eid/Stad vil arbeide nært saman med Oslo, Bergen, Stavanger og andre store cruisedestinasjonar i Noreg for å få på plass landstraum, ny teknologi og skjerpa miljøkrav i cruisenæringa.

– Målet må vere nullutslepp frå all transport både på sjø og land i 2030. Stad kommune skal vere med og syne at det også er mogleg i distrikts-Noreg, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Eid.