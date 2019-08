Nyhende

«Kva er medisinsk avstandsoppfølging?»

Dette var hovudtema for møte i Eid Pensjonistlag onsdag 21. august på Kyrkjetunet. Frammøtet var større enn vanleg, – helse er noko som angår oss alle.

Møtet starta som vanleg med livleg musikk frå dei faste musikarane våre, Dagfinn og Jon Inge. Leiaren Marit Botn Lefdal ønskte velkomne, og vi song «La oss leve». Margun Ervik, leiar i Bryggja Pensjonistlag, helsa og fortalde kort om samarbeidet mellom dei 4 pensjonistlaga som er i nye Stad Kommune. Ho las også eit dikt om korleis det kan vere å bli gamal.

Så var det tid for hovudinnlegget:

Desse møtte: Ikt-ansvarleg Anne Ruth Botn Bjørlo, leiar i Helseavdelinga, Linda Gotteberg og kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld, alle Eid Kommune.

Under utprøving

Det dei tre skulle fortelje oss om, var eit komande helsetilbod som no blir under utprøving. Eid Kommune er ei av 6 kommunar i landet som har fått pengar til prosjektet, som skal vare i tre år. Prosjektet har fått namnet «Medisinsk avstandsoppfølging», og vert følgt av heile tre forskingsinstitusjonar.

Medisinsk avstandsoppfølging skal bli eit tilbod til pasientar med ikkje-smittsame kroniske sjukdomar, der pasienten sjølv kan gjere målingar heime, og sender resultatet elektronisk til oppfølgingssenter.

Rolegare kvardag

Eitt av måla er ein rolegare kvardag for pasienten, som slepp å reise så ofte til legesenter/sjukehus. Pasienten vil også kjenne seg tryggare, med kjensla av å kjenne si eiga helse.

Om alt fungerer som forventa, vil det gje eit betre liv for mange pasientar, og det vil gje innsparingar for samfunnet i form av mindre reiseutgifter og sjukehusbesøk. Oppfølgingssenter vert Eid Legevakt.

Velferdsteknologi

Dette tilbodet kjem inn under velferdsteknologi, eit ord som er frykta av mange eldre, fordi dei er redde for at det også medfører avstand til menneskeleg nærvær. Men nei, dette skal vere eit supplement til dei vanlege tenestene, og vil ikkje ta bort «dei varme hendene». Dette vart sterkt understreka.

Det vart høve til spørsmål etterpå, og dei svarar gjerne på spørsmål frå interesserte over telefonen. Det er berre å ta kontakt! Så vart det takk og blomar til aktørane, som hasta til andre gjeremål.

Vi som var att, kunne glede oss over nydeleg kjøtkakemiddag, til og med ekte gammaldags fruktgraut med mykje svisker, fløytemjølk og kaffi. Praten gjekk heilt upåklageleg!

Leiar Marit opplyste om at det skal vere eit stort valmøte, ope for alle, på Bryggja Grendahus torsdag den 29. august. Der vil listetoppane i alle parti i Stad Kommune vere med, og vi må nytte høvet til å spørje om saker som er viktige for oss. Etter åresal og trekking var møtet slutt.